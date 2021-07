Green pass, scaricati oltre 33 milioni di certificati (Di lunedì 26 luglio 2021) “Ad oggi sono stati scaricati più di 33 milioni di Green pass, è abbastanza semplice si scarica dal sito del governo tramite lo spid, oppure dall’app Io o dall’app Immuni, oppure nelle farmacie di prossimità. E’ un servizio che viene reso gratuitamente dai farmacisti”. Lo ha affermato il generale e commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, intervenuto a ‘Morning News’ su Canale 5. “Inoltre, sulla base dell’ultimo decreto approvato, ho avuto il compito dal ministro della Salute di fare un protocollo d’intesa con i farmacisti per avere tamponi a prezzi calmierati. ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 luglio 2021) “Ad oggi sono statipiù di 33di, è abbastanza semplice si scarica dal sito del governo tramite lo spid, oppure dall’app Io o dall’app Immuni, oppure nelle farmacie di prossimità. E’ un servizio che viene reso gratuitamente dai farmacisti”. Lo ha affermato il generale e commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, intervenuto a ‘Morning News’ su Canale 5. “In, sulla base dell’ultimo decreto approvato, ho avuto il compito dal ministro della Salute di fare un protocollo d’intesa con i farmacisti per avere tamponi a prezzi calmierati. ...

