Green pass, martedì nuovo sit in a Roma contro l’obbligo. La Questura nega Piazza Montecitorio: sarà in Piazza del Popolo (Di lunedì 26 luglio 2021) La Questura di Roma nega Piazza Montecitorio ai ‘no Green pass‘ causa rischio assembramenti. Il sit in organizzato da IoApro per martedì 27 luglio, che segue quelli di sabato scorso in tutta Italia, si terrà invece a Piazza del Popolo. Intanto la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha fatto sapere che il Viminale “guarda con attenzione alle manifestazioni dei no vax” e quelle svolte nell’ultimo fine settimana non erano autorizzate, “anche perché sono stati usati simboli ormai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Ladiai ‘no‘ causa rischio assembramenti. Il sit in organizzato da IoApro per27 luglio, che segue quelli di sabato scorso in tutta Italia, si terrà invece adel. Intanto la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha fatto sapere che il Viminale “guarda con attenzione alle manifestazioni dei no vax” e quelle svolte nell’ultimo fine settimana non erano autorizzate, “anche perché sono stati usati simboli ormai ...

Advertising

borghi_claudio : Com'era quella, aspetta, voglio le parole giuste: 'il green pass è una misura con la quale i cittadini possono cont… - CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - borghi_claudio : QUALCUNO MI SPIEGA PERCHE' IN GRAN BRETAGNA HANNO TOLTO LE RESTRIZIONI IL 19, SENZA GREEN PASS E I CONTAGI CALANO? - RigonatNicola : RT @Ilconservator: Cari amici leghisti il green pass non va modificato, va tolto #Salvini - LaDeGi83 : Voi vi ammazzate tra vax e no vax, green pass e no green pass, covid e non covid mentre qua si consumano i veri dra… -