Green pass, Lo Russo: "Serve sportello di assistenza digitale in ogni quartiere" (Di lunedì 26 luglio 2021) Il candidato sindaco del centrosinistra Stefano Lo Russo avanza la proposta di uno sportello digitale nei quartieri di Torino per aiutare i cittadini a scaricare il Green pass. "Il Green pass è uno strumento che tutela tutti e ci riconsegna la nostra vita in sicurezza. Occorre però assistere le persone più in difficoltà con il digitale, soprattutto quando si tratta di un servizio solo online. Per questo insisto affinché in ogni quartiere ci sia uno sportello di assistenza ...

borghi_claudio : Com'era quella, aspetta, voglio le parole giuste: 'il green pass è una misura con la quale i cittadini possono cont… - CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - borghi_claudio : QUALCUNO MI SPIEGA PERCHE' IN GRAN BRETAGNA HANNO TOLTO LE RESTRIZIONI IL 19, SENZA GREEN PASS E I CONTAGI CALANO? - Vale339Vale : RT @domecaruso71: Lamorgese condanna le manifestazioni contro il green pass nel giorno dell'anniversario dell'entrata in vigore della circ… - MatteoDiLallo : RT @GiovaQuez: 1,5 mln di italiani affetti da malattia cronica autoimmune (sono 5 mln invece quelli con sistema immunitario fragile) chiedo… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Finalmente Giorgia Meloni ha ricevuto la prima dose di vaccino Giorgia Meloni, insieme al suo socio Matteo Salvini, stanno proseguendo la loro battaglia personale contro il green pass: secondo la leader di FdI 'Il dibattito sul green pass è ideologico, per i bar e i ristoranti non serve'. Ma la capa di Fratelli d'Italia lo potrà esibire per andare al cinema, in palestra, ...

Green pass: Renzi, Salvini e Meloni sbagliano, sì per aprire "Sono diametralmente all'opposto delle parole di Matteo Salvini e Giorgia Meloni sul green pass. Chi non vuole richiudere ha bisogno del green pass". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, alla Feltrinelli di Bari per presentare il suo libro "Controcorrente". "Il green ...

Dai trasporti alla scuola, dove potrebbe essere esteso il green pass Il Sole 24 ORE Jojob, green pass anche per i dipendenti che fanno carpooling Con questo obiettivo Jojob, società benefit che costituisce una piattaforma di welfare completo per la mobilità dei dipendenti, ha avviato l’implementazione del green pass anche all’interno della ...

Green pass, scattano denunce dopo protesta in centro a Firenze FIRENZE, 26 LUG - Sono una decina le persone che saranno denunciate dalla digos della questura di Firenze per la manifestazione contro il Green pass svoltasi sabato scorso in piazza della Signoria. Il ...

