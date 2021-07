Green pass, Liliana Segre: “Follia paragonare i vaccini alla Shoah” (Di lunedì 26 luglio 2021) Liliana Segre contro i no vax: “Follia paragonare i vaccini alla Shoah” “paragonare i vaccini alla Shoah è una Follia”: lo dichiara Liliana Segre, senatrice a vita e superstite dell’Olocausto commentando le manifestazioni anti Green pass che si sono svolte in tutta Italia durante le quali sono stati fatti degli accostamenti tra le discriminazioni subite dagli ebrei durante il nazismo e l’introduzione del certificato verde ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 luglio 2021)contro i no vax: “” “è una”: lo dichiara, senatrice a vita e superstite dell’Olocausto commentando le manifestazioni antiche si sono svolte in tutta Italia durante le quali sono stati fatti degli accostamenti tra le discriminazioni subite dagli ebrei durante il nazismo e l’introduzione del certificato verde ...

borghi_claudio : Com'era quella, aspetta, voglio le parole giuste: 'il green pass è una misura con la quale i cittadini possono cont… - CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - borghi_claudio : QUALCUNO MI SPIEGA PERCHE' IN GRAN BRETAGNA HANNO TOLTO LE RESTRIZIONI IL 19, SENZA GREEN PASS E I CONTAGI CALANO? - giovanni101255 : @fdragoni Eccolo il green pass !!! I rossi ci mettono la memoria - bambinaviviata : RT @Misurelli77: I fascisti del terzo millennio si travestono(questa volta non da tedeschi)ma da 'No Green-pass' e protestano contro il cer… -