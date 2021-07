Green Pass, Lamorgese: 'Manifestazioni non autorizzate, vaccinarsi significa dare sicurezza. Nessuna dittatura sanitaria' (Di lunedì 26 luglio 2021) Il ministro dell'Interno ha risposto ai cronisti nel corso della conferenza stampa tenuta a Caserta dopo il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La ministra ha condannato le ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 luglio 2021) Il ministro dell'Interno ha risposto ai cronisti nel corso della conferenza stampa tenuta a Caserta dopo il Comitato provinciale per l'ordine e lapubblica. La ministra ha condannato le ...

Advertising

borghi_claudio : Com'era quella, aspetta, voglio le parole giuste: 'il green pass è una misura con la quale i cittadini possono cont… - CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - borghi_claudio : QUALCUNO MI SPIEGA PERCHE' IN GRAN BRETAGNA HANNO TOLTO LE RESTRIZIONI IL 19, SENZA GREEN PASS E I CONTAGI CALANO? - Abeautifulnoise : RT @Giulia_B: Immaginatevi se tutta l’attenzione che i media e la politica stanno dando alle manifestazioni contro il Green Pass fosse dedi… - alessandro1846 : Come nei regimi dispotici: bomba di Massimo Cacciari sul green pass e la discriminazione sul vaccino -