Green pass, la Francia frena sulle ritorsioni. Da noi, invece, si demonizza la piazza (Di lunedì 26 luglio 2021) Niente più licenziamento per il personale sanitario che lo rifiuta, niente obbligo per gli adolescenti, niente sanzioni penali per i gestori di locali che non controllano. In Francia il senato ha dato il via libera al Green pass emendando i punti più controversi e legandolo al proseguimento dello stato d’emergenza che dovrà essere votato dal Parlamento. Dunque, mentre in Italia si discute di obbligo di vaccino per i ragazzi dai 12 anni in su e si assiste al tentativo di marginalizzare le voci avverse, anche ignorando o criminalizzando la piazza, a Parigi quelle voci trovano asilo nel dibattito politico, ottenendo una ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 luglio 2021) Niente più licenziamento per il personale sanitario che lo rifiuta, niente obbligo per gli adolescenti, niente sanzioni penali per i gestori di locali che non controllano. Inil senato ha dato il via libera alemendando i punti più controversi e legandolo al proseguimento dello stato d’emergenza che dovrà essere votato dal Parlamento. Dunque, mentre in Italia si discute di obbligo di vaccino per i ragazzi dai 12 anni in su e si assiste al tentativo di marginalizzare le voci avverse, anche ignorando o criminalizzando la, a Parigi quelle voci trovano asilo nel dibattito politico, ottenendo una ...

Advertising

borghi_claudio : Com'era quella, aspetta, voglio le parole giuste: 'il green pass è una misura con la quale i cittadini possono cont… - CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - borghi_claudio : QUALCUNO MI SPIEGA PERCHE' IN GRAN BRETAGNA HANNO TOLTO LE RESTRIZIONI IL 19, SENZA GREEN PASS E I CONTAGI CALANO? - tiz2060 : RT @noitre32: 'Cari' Politici abbiate il coraggio di dire NO a questo schifo di green pass, a questo inizio di nazismo. Anche voi avete fig… - Fabrizi59122455 : @Adnkronos Il Green Pass sapete dove dovete mettervelo. Guarda questo video, lascia un like e condividi. -