Green Pass, in arrivo l’obbligo per hotel e alberghi? Federalberghi: ‘I non vaccinati vanno messi in panchina’ (Di lunedì 26 luglio 2021) Uno dei temi caldi delle ultime settimane è sicuramente il Green Pass. Stando a quanto stabilito dal governo la certificazione verde verrà richiesta per accedere a tutta una serie di servizi quali ad esempio per recarsi nei ristoranti al chiuso, nei centri termali, nelle piscine o nei musei. Va ricordato che il Green Pass viene rilasciato o a seguito di un tampone negativo, o se si è ricevuta la primo dose di vaccino oppure se si è guariti dal Covid. Ora però si sta facendo largo l’idea che per poter lavorare negli alberghi e nel settore ricettivo si dovrà essere vaccinati. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 luglio 2021) Uno dei temi caldi delle ultime settimane è sicuramente il. Stando a quanto stabilito dal governo la certificazione verde verrà richiesta per accedere a tutta una serie di servizi quali ad esempio per recarsi nei ristoranti al chiuso, nei centri termali, nelle piscine o nei musei. Va ricordato che ilviene rilasciato o a seguito di un tampone negativo, o se si è ricevuta la primo dose di vaccino oppure se si è guariti dal Covid. Ora però si sta facendo largo l’idea che per poter lavorare neglie nel settore ricettivo si dovrà essere. Leggi ...

borghi_claudio : Com'era quella, aspetta, voglio le parole giuste: 'il green pass è una misura con la quale i cittadini possono cont… - CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - borghi_claudio : QUALCUNO MI SPIEGA PERCHE' IN GRAN BRETAGNA HANNO TOLTO LE RESTRIZIONI IL 19, SENZA GREEN PASS E I CONTAGI CALANO? - Alessan39357045 : @Ereda_V @giorgioiommi @GianpieroMonte @provaperderti Il green pass è stabilito dalla legge e tu DOVRAI rispettarlo,punto. ?? - ErDuca79 : Il tampone è il mezzo più sicuro e certo per verificare la non positività al covid, stessa cosa non può essere gara… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Renzi contro la 'platea di Speranza'. 'Squallido l'applauso a Travaglio' Sul Green Pass sapete come la penso: sono favorevole anche per i ristoranti. Trovo giusto che i controlli non siano a carico degli esercenti ma a campione da parte delle forze dell'ordine. Una nota ...

Green pass, scaricati 33 milioni di certificati Lo afferma il commissario all'emergenza Covid Figliuolo Green pass, sono 33 milioni i certificati verdi scaricati dagli italiani. A dirlo è il commissario all'emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo, che sottolinea come nove regioni siano indietro ...

Dai trasporti alla scuola, dove potrebbe essere esteso il green pass Il Sole 24 ORE Green pass: prime 8 denunce Digos per manifestazione Pescara (ANSA) - PESCARA, 26 LUG - Arrivano le prime otto denunce per la manifestazione contro il Green pass che si è svolta sabato pomeriggio nel centro di Pescara. La Digos del capoluogo adriatico sta ...

No Pass: medico a corteo, anche Ordine valuta azione ''Stiamo valutando se esistono i presupposti per un'azione disciplinare e se sarà il caso apriremo un procedimento ...

