Green Pass, il Governo vuole estendere l’obbligo anche a scuola, trasporti e servizi: ecco da quando e come (Di lunedì 26 luglio 2021) L’uso del Green Pass potrebbe presto essere esteso anche al mondo della scuola, nei luoghi di lavoro e sui mezzi di trasporto: dopo le misure contenute nel nuovo decreto Covid e illustrate giovedì 22 luglio 2021 in diretta televisiva dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, il Governo sta vagliando un’ulteriore stretta per scongiurare un rialzo della curva epidemiologica a settembre come avvenne l’anno scorso quando, al rientro dalle vacanze estive, una seconda ondata di Covid-19 sconvolse l’Italia. Nelle intenzioni dell’esecutivo, secondo le ricostruzioni apparse sul ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 luglio 2021) L’uso delpotrebbe presto essere estesoal mondo della, nei luoghi di lavoro e sui mezzi di trasporto: dopo le misure contenute nel nuovo decreto Covid e illustrate giovedì 22 luglio 2021 in diretta televisiva dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, ilsta vagliando un’ulteriore stretta per scongiurare un rialzo della curva epidemiologica a settembreavvenne l’anno scorso, al rientro dalle vacanze estive, una seconda ondata di Covid-19 sconvolse l’Italia. Nelle intenzioni dell’esecutivo, secondo le ricostruzioni apparse sul ...

borghi_claudio : Com'era quella, aspetta, voglio le parole giuste: 'il green pass è una misura con la quale i cittadini possono cont… - CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - borghi_claudio : QUALCUNO MI SPIEGA PERCHE' IN GRAN BRETAGNA HANNO TOLTO LE RESTRIZIONI IL 19, SENZA GREEN PASS E I CONTAGI CALANO? - gerardo_altieri : RT @CottarelliCPI: Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in posti… - RobertoScala : @iColomboA Antonio, mi girerebbero le balle se, andando in farmacia per comprare medicinali, dovessi aspettare che… -