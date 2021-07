Green pass, Figliuolo: entro 10 giorni accordo su prezzo tamponi calmierato (Di lunedì 26 luglio 2021) Il commissario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, è al lavoro per un protocollo d'intesa con i farmacisti in modo da avere tamponi a prezzi calmierati. 'Penso che nel giro di una decina ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 luglio 2021) Il commissario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo, è al lavoro per un protocollo d'intesa con i farmacisti in modo da averea prezzi calmierati. 'Penso che nel giro di una decina ...

Advertising

borghi_claudio : Com'era quella, aspetta, voglio le parole giuste: 'il green pass è una misura con la quale i cittadini possono cont… - CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - borghi_claudio : QUALCUNO MI SPIEGA PERCHE' IN GRAN BRETAGNA HANNO TOLTO LE RESTRIZIONI IL 19, SENZA GREEN PASS E I CONTAGI CALANO? - Stop_SelfInjury : RT @Liberop79653844: Vi ricordate la ragazza delle #6dosi? Beh dice che non sta molto bene, ogni giorno deve fare controlli neurologici e..… - OreVin93 : RT @frankiehinrgmc: Caro Governo, rivedrei i captcha per scaricare il Green Pass… -