Green Pass falsi a 100 euro sul web | il business degli anti-vaccino

Advertising

CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - borghi_claudio : Com'era quella, aspetta, voglio le parole giuste: 'il green pass è una misura con la quale i cittadini possono cont… - borghi_claudio : Massimo Cacciari, Giorgio Agamben - A proposito del decreto sul 'green pass' - oldale55 : RT @Smartitina: Mentana, criticando le proteste contro il Green pass, ha appena detto: 'Bisogna sottolineare che sono posizioni minoritarie… - BabuzStella : RT @borghi_claudio: GREEN PASS E VACCINI: GIÙ LE MANI DAI MINORENNI - Claudio Borghi e Barbara Balanzoni -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

Il Sole 24 ORE

Dal 6 agosto per partecipare sarà necessario esibire ile sarà chiesto di tenere la mascherina anche all'aperto, mantenendo il distanziamento. Già prima, in ogni caso, si vigilerà ...... è stata confermata la proroga fino al 31 dicembre dello stato di emergenza nazionale e sono state definite le modalità di utilizzo del. In particolare la carta verde dovrà comprovare ...Il governo continua a rispondere alle numerose manifestazioni no-vax avvenute in questi giorni per protestare contro le nuove disposizioni del Green Pass. "Nessuna dittatura sanitaria - ha dichiarato ...Dovremo «convivere con il virus» ma un conto è avere «un Rt a 1,5 con 6 mila posti letto occupati negli ospedali e un conto è raggiungere lo stesso indice con ...