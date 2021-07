Green Pass, arriva l’app per i controlli: ecco come funziona. Sanzioni fino a mille euro (Di lunedì 26 luglio 2021) Si chiama VerificaC19 ed è stata sviluppata dal ministero della Salute tramite Sogei. Potrà essere utilizzata solo da chi è autorizzato al controllo delle certificazioni verdi: dalle forze dell'ordine e dai gestori di tutti i servizi per cui è obbligatorio mostrare la certificazione. Multe dai 400 ai mille euro per i trasgressori Leggi su tg24.sky (Di lunedì 26 luglio 2021) Si chiama VerificaC19 ed è stata sviluppata dal ministero della Salute tramite Sogei. Potrà essere utilizzata solo da chi è autorizzato al controllo delle certificazioni verdi: dalle forze dell'ordine e dai gestori di tutti i servizi per cui è obbligatorio mostrare la certificazione. Multe dai 400 aiper i trasgressori

borghi_claudio : Com'era quella, aspetta, voglio le parole giuste: 'il green pass è una misura con la quale i cittadini possono cont… - CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - borghi_claudio : QUALCUNO MI SPIEGA PERCHE' IN GRAN BRETAGNA HANNO TOLTO LE RESTRIZIONI IL 19, SENZA GREEN PASS E I CONTAGI CALANO? - demian_yexil : RT @ilruttosovrano: +++ Meloni: Non so più cosa cazzo dire sul green pass +++ - atestaltasempre : RT @borghi_claudio: @autocostruttore @lucabattanta Ma poi ma basta con 'in piazza con i no vax'. Sono se mai Pro Libertà, o al massimo no G… -