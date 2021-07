Green pass, a Roma è assalto alle farmacie (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo l’appello del Premier Mario Draghi, è corsa al Green pass: a Roma le farmacie vengono prese d’assalto Sarà stato l’effetto dell’autorevolezza del Premier Draghi che è ritornato il SuperMario dei tempi della Presidenza della BCE, la Banca Centrale Europea: solo che questa volta non ha avuto bisogno di “imbracciare” il “bazooka“, il “Quantitative easing“, “alleggerimento quantitativo”, il massiccio acquisto da parte della BCE di titoli di stato o altre obbligazioni sul mercato secondario per immettere liquidità e stimolare così la crescita economica dell’area euro, gli ... Leggi su ck12 (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo l’appello del Premier Mario Draghi, è corsa al: alevengono prese d’Sarà stato l’effetto dell’autorevolezza del Premier Draghi che è ritornato il SuperMario dei tempi della Presidenza della BCE, la Banca Centrale Europea: solo che questa volta non ha avuto bisogno di “imbracciare” il “bazooka“, il “Quantitative easing“, “ggerimento quantitativo”, il massiccio acquisto da parte della BCE di titoli di stato o altre obbligazioni sul mercato secondario per immettere liquidità e stimolare così la crescita economica dell’area euro, gli ...

