Governo | Speranza | ' parole Travaglio non rappresentano Articolo 1'

Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "L'uscita di Marco Travaglio sul Presidente del Consiglio Mario Draghi è infelice e non rappresenta certo il punto di vista di Articolo Uno che sostiene convintamente la sua azione di Governo". Lo afferma il ministro della Salute e leader di Articolo Uno, Roberto Speranza, intercettato dai giornalisti nei pressi della Camera dei deputati.

