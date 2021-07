Governo: Speranza, da Travaglio parole infelici (Di lunedì 26 luglio 2021) "L' uscita di Marco Travaglio sul presidente del Consiglio Mario Draghi è infelice e non rappresenta certo il punto di vista di Articolo Uno che sostiene convintamente la sua azione di Governo". Lo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 26 luglio 2021) "L' uscita di Marcosul presidente del Consiglio Mario Draghi è infelice e non rappresenta certo il punto di vista di Articolo Uno che sostiene convintamente la sua azione di". Lo ...

davidefaraone : “Ho detto a Salvini che ho voluto io Speranza nel governo e che ho grande stima per lui” parole di Draghi l’8 april… - matteosalvinimi : Travaglio alla festa di Articolo Uno, il micro-partito di sinistra del ministro Speranza: “Draghi è un figlio di pa… - lorepregliasco : 'L' uscita di Marco Travaglio sul presidente del Consiglio Mario Draghi e' infelice e non rappresenta certo il punt… - 2gobbo : @magianchi @Domenico_p6 @MaurilioVitto @robersperanza Se travaglio, alla festa del partito di Speranza, dice che il… - pary1977 : RT @mariamacina: Non ci giriamo troppo intorno, qualche volta anche #Salvini dice qualcosa di condivisibile:#Speranza si deve -