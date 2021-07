(Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Che spettacolo: da un lato, una platea silente di fronte a parole sprezzanti, le uniche che alcuni paiono avere. Dall'altro, un direttore di giornale che non ha idea della biografia del capo deldel suo Paese.sonodi". Così in un tweet il sottosegretario all'Interno Ivan, commentando le parole di Marcosul premier Mario Draghi alla festa di Articolo Uno.

Advertising

TV7Benevento : Governo: Scalfarotto su Travaglio, 'odio e ignoranza buoni compagni di viaggio'... - serraennio : @SimoneNemesis @AndreaMarcucci @sbonaccini il compromesso che Italia viva propone è quello della legge Scalfarotto,… - AngelaAngelmi : RT @ItaliaViva: Sui fondi Covid il Governo accelera e il Trentino? “Non sta al passo, c’è poca lungimiranza”, @DonaConzatti e il sottosegr… - DarioPanzac89 : RT @ItaliaViva: Sui fondi Covid il Governo accelera e il Trentino? “Non sta al passo, c’è poca lungimiranza”, @DonaConzatti e il sottosegr… - carle08 : RT @ItaliaViva: Sui fondi Covid il Governo accelera e il Trentino? “Non sta al passo, c’è poca lungimiranza”, @DonaConzatti e il sottosegr… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Scalfarotto

LiberoQuotidiano.it

'Noi chiedevamo la svolta alprecedente e l'allora primo ministro pugliese Rocco Casalino&... Grazie a chi come i ministri di Italia Viva , Teresa Bellanova, Elena Bonetti ed Ivan, ..."Noi chiedevamo la svolta alprecedente e l'allora primo ministro pugliese Rocco Casalino? ops scusate, Giuseppe Conte, ... Elena Bonetti ed Ivan, hanno avuto il coraggio di andare ...Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Che spettacolo: da un lato, una platea silente di fronte a parole sprezzanti, le uniche che alcuni paiono avere. Dall'altro, un direttore di giornale che non ha idea della ...Roma, 25 luh. Adnkronos) – “Noi chiedevamo la svolta al governo precedente e l'allora primo ministro pugliese Rocco Casalino… ops scusate, Giuseppe Conte, faceva finta di essere d'accordo ma poi non c ...