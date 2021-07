Golf, PGA Tour 2021: rimonta vincente per Cameron Champ. L’americano si aggiudica il 3M Open (Di lunedì 26 luglio 2021) Cameron Champ è il nuovo campione del 3M Open (montepremi 6,6 milioni di dollari). L’evento settimanale del PGA Tour, giunto alla terza edizione, ha visto trionfare il Golfista statunitense grazie ad un ottimo round da -5 bogey free che gli ha permesso di scalare 3 posizioni ed aggiudicarsi la kermesse del Minnesota. Champ ha concluso i quattro round con lo score complessivo di -15 (269 colpi), distanziando di due lunghezze un terzetto composto dal venezuelano Jhonattan Vegas, e dai sudafricani Louis Oosthuizen e Charl Schwartzel. Sul percorso par 71 del TPC Twin Cities di ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021)è il nuovo campione del 3M(montepremi 6,6 milioni di dollari). L’evento settimanale del PGA, giunto alla terza edizione, ha visto trionfare ilista statunitense grazie ad un ottimo round da -5 bogey free che gli ha permesso di scalare 3 posizioni edrsi la kermesse del Minnesota.ha concluso i quattro round con lo score complessivo di -15 (269 colpi), distanziando di due lunghezze un terzetto composto dal venezuelano Jhonattan Vegas, e dai sudafricani Louis Oosthuizen e Charl Schwartzel. Sul percorso par 71 del TPC Twin Cities di ...

