Gofundme | nuovo strumento di raccolta fondi per organizzazioni nonprofit italiane

Si chiama Peer2charity la novità lanciata da Gofundme e permette in modo semplice e veloce di raccogliere fondi che hanno come beneficiarie organizzazioni nonprofit italiane. Il crowdfunding e il personal fundraising sono sempre più diffusi e utilizzati per raggiungere obiettivi sociali e promuovere attività per il bene comune, generando cambiamenti: dall'aiuto in occasione di grandi tragedie alle crisi umanitarie, dalle malattie rare al sostegno agli ospedali in prima linea contro il covid, dalla salvaguardia dell'ambiente alle iniziative per eventi culturali. Gofundme, nata nel 2010 e ...

