“Go Wild – animali in città”, la serie tv live action dedicata alla fauna urbana (Di lunedì 26 luglio 2021) ROMA – Una serie tv live action immersiva ed emozionale per far scoprire la natura urbana e sensibilizzare i ragazzi a conoscere, rispettare e tutelare la fauna che popola o fa incursioni nelle città. GoWild – animali in città è disponibile in esclusiva su RaiPlay dal 23 luglio. Il programma è ideato, scritto e condotto dalla giornalista Jenny Pacini con la regia di Riccardo Alessandri, per una produzione ML Srls per Rai Ragazzi. Fra gli animali protagonisti delle venti puntate, della durata di dieci ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 26 luglio 2021) ROMA – Unatvimmersiva ed emozionale per far scoprire la naturae sensibilizzare i ragazzi a conoscere, rispettare e tutelare lache popola o fa incursioni nelle. Goinè disponibile in esclusiva su RaiPlay dal 23 luglio. Il programma è ideato, scritto e condotto dgiornalista Jenny Pacini con la regia di Riccardo Alessandri, per una produzione ML Srls per Rai Ragazzi. Fra gliprotagonisti delle venti puntate, della durata di dieci ...

Advertising

MarcoStac : @adriawildlife No, no: è tipo wild qualcosa, ma nella descrizione parla solo di foto di animali - wulliams : Bella la #iguana Toda una modelo • • • ?? #animals #animal #toptags #wildlife #nature #tagsta #tagsta_nature… - Janus0148 : Questo posto è stato considerato il 'peggiore zoo del Regno Unito' e ha abusato degli animali per anni. Chiudere Bo… -