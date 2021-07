Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

(Di lunedì 26 luglio 2021) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano una situazione stabile per Fratelli d'Italia, che resta primo partito, Lega e Pd (tutti in leggero calo); mentre recuperano il M5S e Forza Italia L'ultimoo è di: SWG per Tg La7 del 26 luglio FdI - 20,3 (-0,2% rispetto al 19 luglio) Lega - 20% (-0,1%) Pd - 18,7% (-0,3%) M5S - 15,8% (+0,6%) FI - 7,1% (+0,6%) Italia Viva - 2,1% (-0,1%) - Ipsos per il Corriere della Sera del 25 luglio Lega - 21,1% (+1% rispetto al 13 giugno) Pd - 20,9% (+1,2%) FdI - 19% (-0,4%) M5S - 17,1% (+0,6%) FI - 7% (-0,9%) Italia Viva - 1,9% ...

Advertising

_Techetechete : Sono stati esclusi o sono arrivati ultimi a Sanremo, ma sono diventati grandi successi indimenticabili. “BEATI TRA… - Ruffino_Lorenzo : Perché è importante guardare anche i casi? Perché quando questi aumentano anche gli altri indicatori peggiorano, an… - Linkiesta : Gli ultimi misteri dietro la caduta del fascismo Secondo il libro dello storico Paolo Cacace “Come muore un regime… - gulsahuzundrkn : RT @Antonio_Caramia: Negli ultimi 7 giorni ??Terapie intensive +12,3% ??Ricoveri +27,3% ??Attualmente positivi +43,6% Nella seconda immagine… - AnnaOrr15 : RT @m_spagna: Immagine simbolo degli ultimi 30 anni di politica, gli abbiamo permesso di bruciarci. Vi mangiassero i maiali, bastardi. #F… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi

Redattore Sociale

...scuola che mai e il numero di ragazze che non vanno a scuola è diminuito di 79 milioni negli... nonché per raggiungere le aspirazioni personali e tuttialtri obiettivi di sviluppo ...Ma non solo, come riportanografici di Regione Lombardia, la copertura vaccinale del territorio con il 73% appare tra le più alte al mondo: più alta di Austria e Svizzera (57% e 52%), ...Respirare aria fresca fa bene alla pressione del sangue e agli ormoni dello stress. Inoltre, riduce il rischio di parto pretermine e di un sottopeso del bimbo alla nascita. Eserci ...Dietro gli attrezzi del mestiere del parrucchiere rivisitati per l’uso a casa, c’è un gran lavoro di ricerca e sviluppo per creare strumenti che rendano i capelli più belli, riducano i danni causati d ...