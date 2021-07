Gli eventi estremi del meteo: ecco cosa c'è dietro (Di lunedì 26 luglio 2021) C'è una ragione specifica dietro alle alluvioni o alle ondate di calore che stanno interessando gran parte d'Europa e gli Stati Uniti: la corrente a getto, ecco di cosa si tratta Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 luglio 2021) C'è una ragione specificaalle alluvioni o alle ondate di calore che stanno interessando gran parte d'Europa e gli Stati Uniti: la corrente a getto,disi tratta

Advertising

IlContiAndrea : #GreenPass obbligatorio da lunedì. Buona notizia per i grandi eventi, gli spettacoli e il cinema. Grazie a questo p… - LIFE_REDUNE : Cerca l'evento di LIFE REDUNE più comodo per te sul nostro sito web: - RegioneVeneto : #notizie #teatro CortinAteatro Tanti gli appuntamenti da non perdere per la stagione concertistica e teatrale che… - Is_0601 : Ahaha la Rai sempre sul pezzo con gli eventi - VisitaSondrio : Scopri qui gli eventi della settimana di Sondrio Estate! ?? -