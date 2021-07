Gli 80 anni amari di Riccardo Muti: «Mi addolora veder cadere il Paese nell’incultura» (Di lunedì 26 luglio 2021) «Mi addolora veder cadere il Paese nell’incultura. Campiamo con la rendita di gloriosi trascorsi a cui siamo inadeguati. Abbiamo un patrimonio culturale immenso che precipita malgrado lo sforzo di alcuni singoli. Stimo Franceschini, ma una persona sola non basta». Alla vigilia degli 80 anni, che compirà il 28 luglio, il maestro Riccardo Muti torna a parlare della sua disillusione per le «carenze» della politica di fronte alla cultura. L’occasione è una lunga intervista nella quale, prendendo spunto dal suo legame con Napoli, Muti parla di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 luglio 2021) «Miil. Campiamo con la rendita di gloriosi trascorsi a cui siamo inadeguati. Abbiamo un patrimonio culturale immenso che precipita malgrado lo sforzo di alcuni singoli. Stimo Franceschini, ma una persona sola non basta». Alla vigilia degli 80, che compirà il 28 luglio, il maestrotorna a parlare della sua disillusione per le «carenze» della politica di fronte alla cultura. L’occasione è una lunga intervista nella quale, prendendo spunto dal suo legame con Napoli,parla di ...

