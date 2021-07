Gkn, Fossi attacca Renzi: 'Fa polemica politica per la pista di Peretola' (Di lunedì 26 luglio 2021) Il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi ha attaccato pesantemente l'ex premier Matteo Renzi sul tema licenziamenti alla Gkn. Lo ha fatto con un duro post su Facebbok in cui ha scritto: 'Renzi ... Leggi su firenzetoday (Di lunedì 26 luglio 2021) Il sindaco di Campi Bisenzio Emilianohato pesantemente l'ex premier Matteosul tema licenziamenti alla Gkn. Lo ha fatto con un duro post su Facebbok in cui ha scritto: '...

Advertising

77OnFilm : Solidarietà con tutti i lavoratori che rischiano di perdere il posto, ma se fossi li i primi a cui sputerei in facc… - pellegiornale : In prima fila il sindaco di #CampiBisenzio, Emiliano Fossi, mobilitato dal primo momento al fianco dei lavoratori d… - Atriiide : Come se fossi in piazza #gkn #sciopero #scioperogenerale #firenze #piazzasantacroce #19luglio #cgilcisluil… - emerge67 : #GKN #CampiBisenzio #andratuttobene Gkn, 422 licenziamenti collettivi via mail a Firenze -

Ultime Notizie dalla rete : Gkn Fossi Gkn, Fossi attacca Renzi: 'Fa polemica politica per la pista di Peretola' Il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi ha attaccato pesantemente l'ex premier Matteo Renzi sul tema licenziamenti alla Gkn. Lo ha fatto con un duro post su Facebbok in cui ha scritto: 'Renzi parla di Gkn. Non lo fa per ricordare la ...

La manifestazione di sabato dei lavoratori della GKN di Campi Bisenzio ...55 È partita dallo stabilimento alle 9,30 la manifestazione di sabato dei lavoratori della GKN di ... Tra i partecipanti, il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, e personalità delle istituzioni ...

Gkn, Fossi attacca Renzi: "Fa polemica politica per la pista di Peretola" FirenzeToday Le alleanze, le infrastrutture. Renzi gioca le sue carte Aeroporti, crisi industriali, elezioni suppletive a Siena e il patto Dem-5 Stelle. Le reazioni all’appello del leader di Italia Viva, che al Pd chiede di mollare i grillini ...

Lavoratori Gkn le cantano chiare dal palco di Pelù CAPANNORI: Una delegazione dei 422 licenziati dell'azienda di Campi Bisenzio sul palco del tour Gigante Live, ieri sera, a raccontare la loro rabbia ...

Il sindaco di Campi Bisenzio Emilianoha attaccato pesantemente l'ex premier Matteo Renzi sul tema licenziamenti alla. Lo ha fatto con un duro post su Facebbok in cui ha scritto: 'Renzi parla di. Non lo fa per ricordare la ......55 È partita dallo stabilimento alle 9,30 la manifestazione di sabato dei lavoratori delladi ... Tra i partecipanti, il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano, e personalità delle istituzioni ...Aeroporti, crisi industriali, elezioni suppletive a Siena e il patto Dem-5 Stelle. Le reazioni all’appello del leader di Italia Viva, che al Pd chiede di mollare i grillini ...CAPANNORI: Una delegazione dei 422 licenziati dell'azienda di Campi Bisenzio sul palco del tour Gigante Live, ieri sera, a raccontare la loro rabbia ...