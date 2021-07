Giustizia, la ‘proposta Conte’ su garanzia rafforzata per i reati di mafia, sembra convincere tutti (Di lunedì 26 luglio 2021) A quanto sembra sul fronte Giustizia, dopo le polemiche dei giorni scorsi, da Palazzo Chigi giungono notizie secondo cui si starebbe lavorando ad una ‘garanzia rafforzata per i reati di mafia’, facendo sì che restino al di fuori dal ‘tunnel dell’improcedibilità’. Come riferiscono fonti autorevoli, è questa una delle richieste caldeggiata in prima persona da Conte – ed avallata da tutto il M5S, in tema di riforma del processo penale. Fonti M5s: “La richiesta è stata accolta ma prima è necessario vedere la modifica” Una ‘variazione’ che trova non solo l’apertura di Palazzo Chigi, ma anche ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 luglio 2021) A quantosul fronte, dopo le polemiche dei giorni scorsi, da Palazzo Chigi giungono notizie secondo cui si starebbe lavorando ad una ‘per idi’, facendo sì che restino al di fuori dal ‘tunnel dell’improcedibilità’. Come riferiscono fonti autorevoli, è questa una delle richieste caldeggiata in prima persona da Conte – ed avallata da tutto il M5S, in tema di riforma del processo penale. Fonti M5s: “La richiesta è stata accolta ma prima è necessario vedere la modifica” Una ‘variazione’ che trova non solo l’apertura di Palazzo Chigi, ma anche ...

