Giulia Salemi scatenata, lo ha fatto al compleanno di Alberto Urso: “Impazzisco” (Di lunedì 26 luglio 2021) Giulia Salemi golosa al compleanno di Urso Qualche giorno fa l’ex allievo di Amici Alberto Urso ha compiuto gli anni. Per l’occasione il cantante ha fatto una festa tra cui anche Giulia Salemi. Insieme a quest’ultima c’era anche il fidanzato Pierpaolo Pretelli e altri personaggi del mondo dello spettacolo e della musica. Per i sui L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 26 luglio 2021)golosa aldiQualche giorno fa l’ex allievo di Amiciha compiuto gli anni. Per l’occasione il cantante hauna festa tra cui anche. Insieme a quest’ultima c’era anche il fidanzato Pierpaolo Pretelli e altri personaggi del mondo dello spettacolo e della musica. Per i sui L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Radio105 : Un saluto esclusivo a tutti i nostri ascoltatori da Giulia Salemi! Seguici per altri contenuti esclusivi sul… - Radio105 : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sul blue carpet del #GiffoniFilmFestival ?? @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel - VanityFairIt : In esclusiva su Apple Music il backstage del videoclip di «In un'ora», il nuovo tormentone estivo di Shade con la p… - mattarella6 : @Radio105 @radiodeejay @RadioR101 @rtl1025 @RDS_official @RadioItalia @RaiRadio2 @KissKissItalia @RadioRadioWeb DAT… - Laura84106015 : RT @dobrevsunicorns: E comunque anche oggi, in un contesto che non conosceva, Giulia Salemi si è mangiata il palco con una padronanza invid… -