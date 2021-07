Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli innamoratissimi a Maratea: gli scatti dell’estate (Foto) (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo essere stati ospiti al Giffoni Film Festival, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono diretti a Maratea. Nella splendida cornice che si trova in provincia di Potenza, i due ex gieffini si stanno concedendo qualche ora di relax. Bisogna comunque dire che per i due non manca mai il lavoro tra un adv su Instagram e l’altro, Pierpaolo ha anche trovato l’occasione di esibirsi con il suo singolo dell’estate intitolato L’estate più calda con Giorgiogina. Insomma, Giulia e Pierpaolo dopo l’esperienza da record nella casa più spiata ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo essere stati ospiti al Giffoni Film Festival,si sono diretti a. Nella splendida cornice che si trova in provincia di Potenza, i due ex gieffini si stanno concedendo qualche ora di relax. Bisogna comunque dire che per i due non manca mai il lavoro tra un adv su Instagram e l’altro,ha anche trovato l’occasione di esibirsi con il suo singolointitolato L’estate più calda con Giorgiogina. Insomma,dopo l’esperienza da record nella casa più spiata ...

