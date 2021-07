Giulia Salemi | colpo basso | Pierpaolo l’ha detto chiaramente | cosa ne penserà?

(Di lunedì 26 luglio 2021) A Uno Weekend, le parole diPretelli sul futuro conhanno chiesto all’ex gieffino riguardo alla fidanzata. Momento d’oro perPretelli sotto ogni punto di vista: il secondo classificato al GF Vip 5 sta riscuotendo un successo clamoroso come cantante, soprattutto ora che il brano “L’estate più calda”, in collaborazione L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Radio105 : Un saluto esclusivo a tutti i nostri ascoltatori da Giulia Salemi! Seguici per altri contenuti esclusivi sul… - Radio105 : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sul blue carpet del #GiffoniFilmFestival ?? @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel - VanityFairIt : In esclusiva su Apple Music il backstage del videoclip di «In un'ora», il nuovo tormentone estivo di Shade con la p… - cantshineasyou : io sono totalmente innamorata di qualsiasi cosa giulia salemi indossi - Alessandra_PD10 : Giulia Salemi sullo scooter la vedo male, a tratti malissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

La fidanzata di Pierpaolo Pretelli, e l' ex compagna del modello, Ariadna Romero , madre del piccolo Leonardo, 4 anni, sono sempre più amiche. C'è grande feeling tra l'influencer italo - persiana 28enne e la modella e ...è una donna che non porta rancore. Tanto da superare una difficile prova d'amore solo per la felicità di Pierpaolo Pretelli., durante il corso della sua ultima esperienza ...Stefano Sala ha commentato la sua assenza a Tale e Quale Show, lanciando quella che sembrerebbe essere una frecciata a Pierpaolo Pretelli.La fidanzata di Pierpaolo Pretelli Giulia Salemi, e l’ex compagna del modello, Ariadna Romero, madre del piccolo Leonardo, 4 anni, sono sempre più ...