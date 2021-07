Giovinco, che peccato: salta il ritorno in Italia, il futuro è in Grecia (Di lunedì 26 luglio 2021) Il futuro di Sebastian Giovinco non sarà in Italia. L’ex Juventus è reduce dall’esperienza all’Al-Hilal e negli ultimi giorni è stato in trattativa con il Venezia per il ritorno nel campionato di Serie A. La Formica Atomica è ancora in grado di fare la differenza, è dotato di una qualità sopra la media e anche dal punto di vista realizzativo è sempre stato un punto di riferimento grazie alla capacità dai calci piazzati. Le ultime esperienze sono state lontane dall’Italia, esattamente dal 2015. Prima l’accordo con il Toronto, poi quello con l’Al-Hilal. Si è messo in mostra in campionati poco competitivi. ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 26 luglio 2021) Ildi Sebastiannon sarà in. L’ex Juventus è reduce dall’esperienza all’Al-Hilal e negli ultimi giorni è stato in trattativa con il Venezia per ilnel campionato di Serie A. La Formica Atomica è ancora in grado di fare la differenza, è dotato di una qualità sopra la media e anche dal punto di vista realizzativo è sempre stato un punto di riferimento grazie alla capacità dai calci piazzati. Le ultime esperienze sono state lontane dall’, esattamente dal 2015. Prima l’accordo con il Toronto, poi quello con l’Al-Hilal. Si è messo in mostra in campionati poco competitivi. ...

Advertising

roig_parma : RT @ParmaLiveTweet: Giovinco può tornare in Italia: piace in A allo Spezia oltre che al Venezia - OrchestraY : RT @ParmaLiveTweet: Giovinco può tornare in Italia: piace in A allo Spezia oltre che al Venezia - ParmaLiveTweet : Giovinco può tornare in Italia: piace in A allo Spezia oltre che al Venezia - taylorjoyismo : Che poi penso sia difficile non esserlo, ma a leggere qui sopra Paulo Dybala è un Diego o un Giovinco qualunque, Narnia come al solito - ficulle39 : @MischiGiordano Solo che questa considerazione andava fatta 10 anni fa Amauri Isla Asamoah Ogbonna Giovinco Martinez Kulu -

Ultime Notizie dalla rete : Giovinco che Serie A piena di stranieri: ma perché non puntare sui giovani italiani? Ora la domanda è questa; Ma se in quella Juve, niente di che, Giovinco fosse stato tenuto in rosa con gente come Del Piero su tutti, non sarebbe cresciuto in modo esponenziale lo stesso? In quel caso,...

Venezia, tutti i rumors del mercato Smentite le precedenti voci di un interessamento per Gianluca Lapadula e per Sebastian Giovinco , ... tramite Paolo Poggi e Mattia Collauto stanno provando a rinnovare i contratti dei giocatori che ad ...

Calciomercato, niente B per Giovinco | E’ fatta: giocherà ancora all’estero SerieBnews.com Giovinco, che peccato: salta il ritorno in Italia, il futuro è in Grecia Il futuro di Sebastian Giovinco non sarà in Italia. L’ex Juventus è reduce dall’esperienza all’Al-Hilal e negli ultimi giorni è stato in trattativa con il Venezia per il ritorno nel campionato di Seri ...

Giovinco sbarca in Grecia: l'ex Juve è vicino alla firma con il PAOK Il fantasista italiano dopo le esperienze estere con Toronto e Al Hilal si appresta a vivere una nuova avventura con la maglia del PAOK.

Ora la domanda è questa; Ma se in quella Juve, niente difosse stato tenuto in rosa con gente come Del Piero su tutti, non sarebbe cresciuto in modo esponenziale lo stesso? In quel caso,...Smentite le precedenti voci di un interessamento per Gianluca Lapadula e per Sebastian, ... tramite Paolo Poggi e Mattia Collauto stanno provando a rinnovare i contratti dei giocatoriad ...Il futuro di Sebastian Giovinco non sarà in Italia. L’ex Juventus è reduce dall’esperienza all’Al-Hilal e negli ultimi giorni è stato in trattativa con il Venezia per il ritorno nel campionato di Seri ...Il fantasista italiano dopo le esperienze estere con Toronto e Al Hilal si appresta a vivere una nuova avventura con la maglia del PAOK.