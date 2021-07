Giornalismo e incapacità nel leggere i dati

Leggi su butac

(Di lunedì 26 luglio 2021) Oggi trattiamo una notizia grazie alla segnalazione di un amico che ci ha aiutato anche a buttare giù iutili a sbufalarla. Partiamo da un breve pezzo pubblicato su Il Tempo, e poi ripreso da altri, titolo: Malati gravi in ospedale, più della metà sono vaccinati. Allarme da Israele L’articolo – se così possiamo definire un trafiletto di sei righe o poco più – del 23 luglio, condiviso su tutte le bacheche no vax del Paese, ci racconta che: Doccia fredda da Israele. Il “Jerusalem Post” pubblica una notizia che farà discutere. E getta qualche ombra sull’efficacia dei vaccini. Al momento in Israele più della metà dei pazienti ricoverati in ospedale in gravi condizioni ...