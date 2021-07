Giorgia Meloni si vaccina | ma si vergogna di farsi vedere

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 26 luglio 2021) Anche perarrivò il giorno del vaccino, ma senza annunci. In un tempo in cui la politica comunica qualsiasi cosa attraverso i social, la leader di Fratelli d’Italia ha deciso di non annunciare ai suoi tanti follower l’avvenuta immunizzazione contro il Covid. La prima dose l’ha ricevuta questa mattina a Roma, ma la conferma ufficiale è arrivata solamente attraverso una scarna risposta alle agenzie di stampa firmata dal suo partito.si èta, ma non lo dice ai suoi follower L’obbligo strategico. Nelle ultime settimane, infatti,...