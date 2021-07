Giorgia Meloni si è vaccinata: prima dose allo Spallanzani di Roma (Di lunedì 26 luglio 2021) La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni si è vaccinata in mattinata presso l’INMI Lazzaro Spallanzani di Roma. Lo riportano diverse agenzie di stampa. L’annuncio dell’imminente vaccino era arrivato nei giorni scorsi dalla stessa Meloni, la quale però aveva ribadito di essere contraria all’estensione dell’obbligo di esibire il green pass nei luoghi pubblici imposto dal governo, che entrerà in vigore il prossimo 5 agosto. “Mi vaccino, ma non credo che mi farò la foto e non credo che questo sia il modo corretto di fare la campagna vaccinale”, aveva detto la leader di FdI al programma ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 luglio 2021) La leader di Fratelli d’Italiasi èin mattinata presso l’INMI Lazzarodi. Lo riportano diverse agenzie di stampa. L’annuncio dell’imminente vaccino era arrivato nei giorni scorsi dalla stessa, la quale però aveva ribadito di essere contraria all’estensione dell’obbligo di esibire il green pass nei luoghi pubblici imposto dal governo, che entrerà in vigore il prossimo 5 agosto. “Mi vaccino, ma non credo che mi farò la foto e non credo che questo sia il modo corretto di fare la campagna vaccinale”, aveva detto la leader di FdI al programma ...

