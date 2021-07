Giorgia Meloni si è vaccinata contro il Covid (Di lunedì 26 luglio 2021) Giorgia Meloni si è sottoposta questa mattina alla prima dose del vaccino anti Covid, all'Inmi " Lazzaro Spallanzani " di Roma. Lo ha reso noto il suo staff. La presidente di Fratelli d'Italia aveva ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 26 luglio 2021)si è sottoposta questa mattina alla prima dose del vaccino anti, all'Inmi " Lazzaro Spallanzani " di Roma. Lo ha reso noto il suo staff. La presidente di Fratelli d'Italia aveva ...

Advertising

Ray_pre : La Meloni si è vaccinata Effetto Draghi ? Ma no “Io sono GIORGIA “ ?????? - Ad10000follower : Giorgia Meloni si è vaccinata contro il Covid: somministrata stamattina la prima dose - AA31192Patriota : RT @FDIVda: Appaiono commenti volgari, altri pseudo ironici, sulle dichiarazioni fatte da Giorgia Meloni 4 mesi fa in occasione del green p… - Yoda15271485 : RT @dukana2: #Greenpass, la giravolta di #Melocchia in soli 4 mesi. Da 'primo passo per eliminazione restrizioni' a 'misura contro stato di… - GiancarloDeRisi : RT @MariaLu91149151: Agenzia ANSA: Giorgia Meloni si è vaccinata contro il covid. -