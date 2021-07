Giorgia Meloni riceve la prima dose di vaccino (Di lunedì 26 luglio 2021) Per Giorgia Meloni “il dibattito sul green pass è ideologico, per i bar e i ristoranti non serve”. Ma la leader di Fratelli d’Italia lo potrà esibire per andare al cinema, in palestra, a teatro o per andare a mangiare al chiuso dopo che questa mattina, come riporta l’Adnkronos, ha ricevuto la prima dose di vaccino, dopo che tre giorni fa anche Matteo Salvini aveva ricevuto la prima fiala. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 luglio 2021) Per“il dibattito sul green pass è ideologico, per i bar e i ristoranti non serve”. Ma la leader di Fratelli d’Italia lo potrà esibire per andare al cinema, in palestra, a teatro o per andare a mangiare al chiuso dopo che questa mattina, come riporta l’Adnkronos, ha ricevuto ladi, dopo che tre giorni fa anche Matteo Salvini aveva ricevuto lafiala.

