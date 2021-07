Gioia Martinenghi: "Finalmente non sono più solo una promessa" (Di lunedì 26 luglio 2021) Nella gara dei 100 metri rana maschili alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Nicolò Martinenghi ottiene il terzo posto, conquistando la medaglia di bronzo. Ecco le sue parole Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 26 luglio 2021) Nella gara dei 100 metri rana maschili alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Nicolòottiene il terzo posto, conquistando la medaglia di bronzo. Ecco le sue parole

