Ginnastica, USA vs Russia: battaglia campale alle Olimpiadi. Biles e compagne possono perdere la gara a squadre? (Di lunedì 26 luglio 2021) La gara a squadre di Ginnastica artistica femminile doveva essere una delle più scontate delle Olimpiadi di Tokyo 2021 e invece sembra che non sia così. Gli USA si vedevano già con l’oro al collo, ma in qualifica hanno commesso troppe sbavature e hanno prestato il fianco a una Russia decisamente più precisa e solida. La corazzata a stelle e strisce si è arresa per un punto, ma martedì 27 luglio (ore 12.45) si ripartirà da zero e gli States vorranno sicuramente confermare il pronostico della vigilia. Tenendo presente che col format 4-3-3 non sono ammessi troppi errori, visto che non ci saranno scarti a ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) Ladiartistica femminile doveva essere una delle più scontate delledi Tokyo 2021 e invece sembra che non sia così. Gli USA si vedevano già con l’oro al collo, ma in qualifica hanno commesso troppe sbavature e hanno prestato il fianco a unadecisamente più precisa e solida. La corazzata a stelle e strisce si è arresa per un punto, ma martedì 27 luglio (ore 12.45) si ripartirà da zero e gli States vorranno sicuramente confermare il pronostico della vigilia. Tenendo presente che col format 4-3-3 non sono ammessi troppi errori, visto che non ci saranno scarti a ...

Advertising

RudiGhedini : #Tokyo2020. 3. Già 48 Paesi medagliati, per il primato si rinnova l’annoso duello fra USA e Cina, potranno sorprend… - ma_che_nome : Mamma ma che trash è la divisa degli Usa per la ginnastica maschile? Stelle, strisce e aquile calve, figlia delle p… - Tzunicore : RT @BushatiFrea: Posso dire che questi pseudo “fan” della ginnastica USA fanno altamente schifo nel diffondere ancora sta fake news razzist… - BushatiFrea : Posso dire che questi pseudo “fan” della ginnastica USA fanno altamente schifo nel diffondere ancora sta fake news… - GianchesterU : @vanessadv2001 L’ex medico della nazionale USA di ginnastica quanto ha preso di galera per reati simili? Da 70 a 14… -