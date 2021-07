Ginnastica | Olimpiadi Tokyo | la formazione dell’Italia per la Finale a squadre Scelti i terzetti | Ferrari riprova il libero

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 luglio 2021) L’Italia si appresta a disputare lafemminile diartistica alledi2021. Le azzurre si sono qualificate in settima posizione (ad appena mezzo punto dalla quinta piazza) e sperano di essere grandi protagoniste nell’atto conclusivo in programma martedì 27 luglio (ore 12.45) all’Ariake Gymnastics Centre. Le nostre portacolori cercheranno di lottare per la top-5, al momento appare arduo poter sperare di inserirsi in una battaglia per salire sul podio. Due anni fa si conquistò una storica medaglia di bronzo ai Mondiali, ma nel frattempo ci sono state diverse ...