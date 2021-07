Giffoni Film Festival 2021, inno green con il corto L'altra terra. Il regista: 'Un progetto necessario (Di lunedì 26 luglio 2021) 'Un grido di felicità', il tema dell'edizione 50plus di Giffoni Film Festival (21 - 31 luglio), è anche un ponte tra sostenibilità e nuove generazioni. Lo racconta il cortometraggio L'altra terra, un ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 luglio 2021) 'Un grido di felicità', il tema dell'edizione 50plus di(21 - 31 luglio), è anche un ponte tra sostenibilità e nuove generazioni. Lo racconta ilmetraggio L', un ...

Advertising

DiodatoMusic : Felice di tornare dagli amici del Giffoni Film Festival. I posti per il live serale in piazza Fratelli Lumière sono… - statodelsud : Paw Patrol, presentate al Festival di Giffoni le prime immagini del film - Pino__Merola : Paw Patrol, presentate al Festival di Giffoni le prime immagini del film - infoitcultura : IL GIFFONI FILM FESTIVAL SI UNISCE A PROCIDA CAPITALE DELLA DELLA CULTURA E BERGAMO - infoitcultura : GIFFONI FILM FEST PLUS 2021, CINQUANT'ANNI + 1 – Quotidiano dei Contribuenti -