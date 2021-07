Germania, elezioni: sondaggi per il dopo-Merkel. Avanti i socialdemoicratici, seguono Cdu e verdi (Di lunedì 26 luglio 2021) «Tutto fa pensare che il prossimo sarà un governo a tre partner e in questo caso i cittadini hanno adesso una scelta che è molto più ricca di quella che avevano l'ultima volta», ha detto Scholz L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 26 luglio 2021) «Tutto fa pensare che il prossimo sarà un governo a tre partner e in questo caso i cittadini hanno adesso una scelta che è molto più ricca di quella che avevano l'ultima volta», ha detto Scholz L'articolo proviene da Firenze Post.

