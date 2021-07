GdF di Milano | arresta 4 persone per la vendita online di false griffe

Advertising

GDF : #GDF #Milano #Contraffazione: false griffe di ottima fattura provenienti dalla #Turchia e dalla #Grecia vendute onl… - RosignoliRenato : RT @GDF: #GDF #Milano #Contraffazione: false griffe di ottima fattura provenienti dalla #Turchia e dalla #Grecia vendute online. 4 arresti… - vincenzoaf : #GDF #Milano #Contraffazione: false griffe di ottima fattura provenienti dalla #Turchia e dalla #Grecia vendute onl… - Napoletanoassai : RT @GDF: #GDF #Milano #Contraffazione: false griffe di ottima fattura provenienti dalla #Turchia e dalla #Grecia vendute online. 4 arresti… - magdulka64 : RT @GDF: #GDF #Milano #Contraffazione: false griffe di ottima fattura provenienti dalla #Turchia e dalla #Grecia vendute online. 4 arresti… -

Ultime Notizie dalla rete : GdF Milano

I militari della guardia di finanza di, coordinati dai pm Eugenio Fusco e Paola Pirotta, ... 'i membri dell'organizzazione - ha messo nero su bianco lain una nota - avevano avviato contatti ......in redazione a Roma fosse stata una donna subito andata via a bordo di una auto bianca - la... assunte da Salvi come base per la richiesta di mandar via Storari dae di non fargli più fare ...GDF di Milano: false griffe quasi perfette vendute online 4 persone arrestate falsi recanti noti marchi di lusso del settore della moda.Abiti e accessori taroccati, di altissima fattura, venivano importati dalla Turchia e dalla Grecia e commercializzati attraverso il portale di e-commerce «Sarabistore.it». Il giro d’affari era di circ ...