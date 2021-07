Gb: accoltellata per t - shirt Charlie Hebdo, aperte indagini (Di lunedì 26 luglio 2021) La polizia britannica ha aperto una inchiesta sull'accoltellamento, ieri a Hyde Park a Londra, di una donna 39enne che indossava una maglietta di Charlie Hebdo. Nei video pubblicati in rete si vede un ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 26 luglio 2021) La polizia britannica ha aperto una inchiesta sull'accoltellamento, ieri a Hyde Park a Londra, di una donna 39enne che indossava una maglietta di. Nei video pubblicati in rete si vede un ...

Delitto di Moriago, la decisione della famiglia Campeol: chiude il bar della vittima La donna stata aggredita e accoltellata, il 23 giugno scorso mentre prendeva il sole all'Isola dei ... Elisa lo aveva gestito per un periodo anche se ultimamente aveva intrapreso un altro percorso e ...

Lite tra gestori di una palestra: uno accoltella l’altro, arrestato per tentato omicidio Un uomo di 49 anni è stato arrestato ieri sera dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Stando a quanto si apprende, avrebbe accoltellato un uomo di 48 anni nei pressi d ...

