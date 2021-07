Galli: «Temo nuovi ricoveri». E se la prende con le piazze anti Green pass: ora gli “untori” stanno lì (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo i festeggiamenti per gli Europei, tocca alle manifestazioni di protesta contro il Green pass. Ora è sulle persone scese in piazza sabato che si appiccica il bollo di “untori” e di potenziale causa non solo dell’aumento dei contagi, ma anche dei ricoveri. «Mi auguro che i ricoveri in ospedale non aumentino», ha detto Massimo Galli, spiegando però che di fronte alle proteste dell’altro giorno «comincio a temere di sì». «Non è il momento di pensare che si possa cercare di far finta che il problema non esista, Temo sia un ottimo veicolo per la diffusione del virus», ha ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo i festeggiamenti per gli Europei, tocca alle manifestazioni di protesta contro il. Ora è sulle persone scese in piazza sabato che si appiccica il bollo di “” e di potenziale causa non solo dell’aumento dei contagi, ma anche dei. «Mi auguro che iin ospedale non aumentino», ha detto Massimo, spiegando però che di fronte alle proteste dell’altro giorno «comincio a temere di sì». «Non è il momento di pensare che si possa cercare di far finta che il problema non esista,sia un ottimo veicolo per la diffusione del virus», ha ...

