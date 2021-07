Galeone parla della Serie A 21 22

(Di lunedì 26 luglio 2021) In una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport . Il mentore di Allegri ha fatto le sue previsioni sul prossimo campionato italiano e ha ancheto del mercato delle squadre italiane. : quali sono le previsioni? “Sul mercato l’unica squadra che per ora si muove bene e con chiarezza è il Milan. Dobbiamo aspettare gli sviluppi di acquisti e cessioni, ma in pole position metto Juve e Inter, con la Juve leggermente davanti. Se la Juventus comprasse Locatelli e Jorginho, vincerebbe lo scudetto con la sigaretta in bocca perché quei due assieme a Rabiot formerebbero un centrocampo eccezionale. Locatelli forse arriverà, Jorginho no di sicuro. Allegri ha bisogno di ...

Calciomercato Juventus/ Ronaldo è arrivato a Torino! Niente Liverpool per Chiesa CALCIOMERCATO JUVENTUS,DI VLAHOVIC I dirigenti della Juventus sembrano essere impegnati su più fronti ...