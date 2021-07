Francesco Cossiga | storia del più giovane Presidente della Repubblica

(Di lunedì 26 luglio 2021) “Un italiano che ha servito il Paese con tutta la forza di cui è stato capace“. E’ il Capo dello Stato Sergio Mattarella a definire così il suo predecessore, durante la commemorazione per i 10 anni dalla scomparsa lo scorso 17 agosto del 2020. L’ottavo(1985-1992) nasce a Sassari nel 1928, il 26 luglio; oggi avrebbe compiuto 93 anni. Estremamente precoce, tanto da diplomarsi a 16 anni. Vista la famigliarità con la giurisprudenza e la magistratura del suo ambiente, sceglie anche lui di laurearsi in Giurisprudenza, continuando a bruciare le tappe: ha soli 19 anni ...

Leggi anche, un cattolico liberale in un partito di affaristi Quandomandò i carabinieri al Csm I Pm minacciano la Cartabia: stia attenta o fa la fine di Berlusconi e Biondi ...... nel volume in uscita per Rubbettino si riscoprono lungimiranza e attualità del pensiero del presidente emerito Il presidente emerito della Repubblicadomani avrebbe compiuto 93 ...Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si appresta a entrare, da martedì 3 agosto, nel suo "semestre bianco", un periodo che anticipa il suo addio al Quirinale e che prevede alcune regole be ...Le polemiche infernali sulla riforma della giustizia sono giunte fino in Paradiso. Per capirne di più, Sant’Ivo di Bretagna, protettore dei magistrati e ...