Francesca Lodo | la denuncia e l’appello | “Provo tanta rabbia e schifo” – FOTO

Advertising

PsicopaticoF : La bellissima Francesca Lodo ?? - PsicopaticoF : La bellissima Francesca Lodo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Lodo

Lanostratv

si sfoga per la situazione in Sardegna: "Provo solo tanta rabbia e schifo" I roghi che stanno devastando la Sardegna negli ultimi giorni, hanno causato danni senza precedenti. La ...... il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film comico, commedia del 2006 di Carlo Vanzina, con Massimo Boldi, Vincenzo Salemme, Enzo Salvi, Daryl Hannah, Natalia Estrada,, ...Francesca Lodo non è riuscita a contenersi, ed ha voluto commentare alcune immagini della Sardegna che si sono diffuse in queste ore.Francesca Lodo si lascia andare ad un vero e proprio sfogo sui social, l'ex naufraga non ci sta: "Provo rabbia e schifo".