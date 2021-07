Formazione, in Campania riparte Garanzia Giovani (Di lunedì 26 luglio 2021) E’ in pubblicazione sul BURC della Campania il decreto n. 389 del 14/07 con cui l’assessorato alla Formazione professionale sblocca ben 14 milioni di euro su “Garanzia Giovani Formazione”. Ampliata al massimo la capacita’ di finanziamento per dare risposta al maggior numero possibile di proposte ammissibili presentate. Si tratta di circa 230 corsi per 3.500 Giovani che potranno usufruire di un’opportunita’ di Formazione-lavoro totalmente a carico dalla Regione. “Ho assunto questo incarico nella piena consapevolezza delle difficolta’ del ruolo e del tema affidatimi, ma con ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021) E’ in pubblicazione sul BURC dellail decreto n. 389 del 14/07 con cui l’assessorato allaprofessionale sblocca ben 14 milioni di euro su “”. Ampliata al massimo la capacita’ di finanziamento per dare risposta al maggior numero possibile di proposte ammissibili presentate. Si tratta di circa 230 corsi per 3.500che potranno usufruire di un’opportunita’ di-lavoro totalmente a carico dalla Regione. “Ho assunto questo incarico nella piena consapevolezza delle difficolta’ del ruolo e del tema affidatimi, ma con ...

