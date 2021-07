(Di lunedì 26 luglio 2021) Sto alleal 31. Agenzia delle ent-Riscossione comunica di avere pubblicato gli aggiornamenti delle risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità introdotte in materia di riscossione dalla legge di conversione del decreto ‘Sostegni- bis’. In particolare, si ricorda, la legge contiene la prorogaal 312021 del termine finale di sospensione della notifica degli atti, delle procedure di riscossione nonché dei pagamenti dellee delleizzazioni, ...

Advertising

lifestyleblogit : Fisco, stop cartelle fino al 31 agosto: rottamazione a rate - - zazoomblog : Fisco stop cartelle fino al 31 agosto: rottamazione a rate - #Fisco #cartelle #agosto: #rottamazione - raffaellasalato : RT @Adnkronos: #Fisco, stop cartelle fino al 31 agosto: #rottamazione a rate. - ErikaMandorlini : RT @Adnkronos: #Fisco, stop cartelle fino al 31 agosto: #rottamazione a rate. - tax_tweet : RT @Adnkronos: #Fisco, stop cartelle fino al 31 agosto: #rottamazione a rate. -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco stop

28 gatti muoiono in un gattile familiare. Rate non pagate nel 2020 ripartono dal 31 luglio.notifiche atti fino al 31 agosto Altre News Link utili Opportunità di lavoro con Risparmio Casa, ...delle cartelle ad agosto mentre le rate della rottamazione e del saldo e stralcio non pagate nel 2020 ripartiranno in agosto ma a rate: cioè si paghera' entro il 31 luglio 2021 le rate scadute il ...Sto alle cartelle fino al 31 agosto e rottamazione a rate. Agenzia delle entrate-Riscossione comunica di avere pubblicato gli aggiornamenti delle risposte alle domande più frequenti (Faq) con le ...Allarme cartelle esattoriali in Italia: ecco cosa potrà accadere subito dopo l'estate. Possibile brutta notizia per milioni di italiani ...