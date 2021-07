Fiorentina, sono due le opzioni per sostituire Lirola (Di lunedì 26 luglio 2021) Gli esterni sono sempre di più dei ruoli chiave in questo calcio. Lo sa bene Rocco Commisso, patron della Fiorentina, che negli ultimi anni ha sempre faticato a trovare gli uomini giusti in quei ruoli. Quest’anno, con l’arrivo di Vincenzo Italiano, il presidente viola vuole regalargli una rosa competitiva. Come riporta l’edizione odierna de La Nazione, la Fiorentina sta pensando a Stryger Larsen e Zappacosta per sostituire Lirola. Il laterale spagnolo è partito in direzione Marsiglia, dopo qualche annata sottotono in quel di Firenze. Per l’esterno dell’Udinese, però, bisogna registrare un forte ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 26 luglio 2021) Gli esternisempre di più dei ruoli chiave in questo calcio. Lo sa bene Rocco Commisso, patron della, che negli ultimi anni ha sempre faticato a trovare gli uomini giusti in quei ruoli. Quest’anno, con l’arrivo di Vincenzo Italiano, il presidente viola vuole regalargli una rosa competitiva. Come riporta l’edizione odierna de La Nazione, lasta pensando a Stryger Larsen e Zappacosta per. Il laterale spagnolo è partito in direzione Marsiglia, dopo qualche annata sottotono in quel di Firenze. Per l’esterno dell’Udinese, però, bisogna registrare un forte ...

Advertising

DiMarzio : 'Non sono io il responsabile dei primi due anni disastrosi della gestione Commisso': #Antognoni si sfoga dopo il di… - zazoomblog : Fiorentina sono due le opzioni per sostituire Lirola - #Fiorentina #opzioni #sostituire - tortugatoro : RT @DavideFalchieri: Se io mi sento vegano e decido di mangiare una fiorentina da un kg al sangue, chi sei per dirmi che non sono vegano?… - Cucciolina96251 : RT @Fiorentinanews: #Sottil: 'Il mio trasferimento alla #Fiorentina mi ha forgiato e quando sono a Firenze io mi sento a casa. Vengo pagato… - Fiorentinanews : #Sottil: 'Il mio trasferimento alla #Fiorentina mi ha forgiato e quando sono a Firenze io mi sento a casa. Vengo pa… -