Fiorentina, Barone: «Vlahovic giocatore importante, speriamo in un accordo» (Di lunedì 26 luglio 2021) Il dg viola Joe Barone ha fatto il punto della situazione sulla Fiorentina, soffermandosi sul futuro di Dusan Vlahovic Joe Barone, dg della Fiorentina, ha parlato della situazione del cub ai microfoni del Tgr Rai Toscana, soffermandosi sul possibile futuro di Dusan Vlahovic: «Vlahovic è un giocatore molto importante per la Fiorentina, stiamo continuando a parlare ogni giorno e ovviamente speriamo di arrivare al più presto a un accordo con lui. Prossima stagione? Siamo consapevoli di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Il dg viola Joeha fatto il punto della situazione sulla, soffermandosi sul futuro di DusanJoe, dg della, ha parlato della situazione del cub ai microfoni del Tgr Rai Toscana, soffermandosi sul possibile futuro di Dusan: «è unmoltoper la, stiamo continuando a parlare ogni giorno e ovviamentedi arrivare al più presto a uncon lui. Prossima stagione? Siamo consapevoli di ...

Advertising

Fiorentina_ole : RT @MatteoDovellini: Barone su #Vlahovic: 'Comunichiamo ogni giorno e speriamo di arrivare ad un accordo'. Passi in avanti per il rinnovo.… - sportli26181512 : Fiorentina, Barone: 'Con Vlahovic ci sentiamo ogni giorno. Rinnovo? Spero al più presto': Il direttore generale del… - MilanWorldForum : Milan: il futuro di Vlahovic. La posizione della Fiorentina Le news -) - MatteoDovellini : Barone su #Vlahovic: 'Comunichiamo ogni giorno e speriamo di arrivare ad un accordo'. Passi in avanti per il rinnov… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Fiorentina, Barone: 'Vlahovic? Giocatore importante, speriamo di raggiungere presto un accordo' -