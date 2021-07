Fino a 10.000 euro di sconto su gamma Fiat e Lancia Ypsilon

(Di lunedì 26 luglio 2021) Fia es ommano gli incentivi statali con i loro vantaggi per unoche arrivaa 10.000. Per accedere all bonus sarà necessario rottamare la propria vettura a benzina sino alla ...

Advertising

RegLombardia : #LNews Vaccinazioni, 1ª dose: da venerdì 23 luglio fino al 1° agosto 100.000 nuovi posti a disposizione di tutti c… - CiaoGrosso : RT @Mikepub1: @Adnkronos I vaccini hanno fatto secchi oltre 17.000 persone in Europa e danneggiate 1.500.000,00 già secondo la vigilanza pa… - xattorneyx : Mi sono prefissata che da oggi fino a fine agosto devo fare, OBBLIGATORIAMENTE e TUTTI I GIORNI 10.000 passi, che v… - marcocorbi68 : @7Robymar 3.000 siepi.. fino ai 14 anni ottimi tempi sui 10.000 (in preparazione, giocavo a basket) ma mi piacevano le siepi - infoiteconomia : Stralcio delle cartelle esattoriali fino a 5.000 Euro: ecco chi ne ha diritto -

Ultime Notizie dalla rete : Fino 000

Ipsoa

... poiché superato il valore d i 50.euro si perde il diritto a ricevere l' assegno unico . All'aumentare dell' ISEE l'importo spettante diminuisce dunque,ad arrivare allo zero una volta ...Fia e Lancia s ommano gli incentivi statali con i loro vantaggi per uno sconto che arrivaa 10.euro. Per accedere all bonus sarà necessario rottamare la propria vettura a benzina sino alla classe di emissioni Euro 2, o diesel sino all'Euro 5, e acquistarne una nuova. Gli ...New World, il nuovo MMO di Amazon, ha superato 200.000 giocatori contemporanei su Steam: nuovo record.. New World, il nuovo MMO di Amazon Games, sta attirando sempre più interesse e ha da poco ...Con il DL Sostegni bis, approvato dal governo Draghi, arrivano anche un insieme di aiuti per i giovani che decidono acquistare casa per la prima volta. Prima di tutto il Decreto ha previsto un finanzi ...