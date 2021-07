Finali regionali di Categoria, per il Nuoto Polisportiva Riccione un bottino da 22 medaglie (Di lunedì 26 luglio 2021) E' stata una tre giorni ricca di soddisfazioni, medaglie e record quella degli atleti della sezione Nuoto della Polisportiva Riccione. Allo Stadio del Nuoto di Riccione sono infatti andate in scena le ... Leggi su riminitoday (Di lunedì 26 luglio 2021) E' stata una tre giorni ricca di soddisfazioni,e record quella degli atleti della sezionedella. Allo Stadio deldisono infatti andate in scena le ...

Advertising

delfino_93 : #Nuoto ?? Finali regionali Riccione 19-22 luglio. Giunchedi ?? 200ra ???? Mazzanti ?? nei 50sl e nei 100df Mottaran ?? ne… - Virtusbo : Primo posto alle Finali Regionali 3x3 e pass staccato per le finali nazionali di Treviso per la Virtus under 18, un… - Sevenpress : R.N.Imperia – Nuoto, Finali Regionali. I risultati e il commento del tecnico Dreossi - riviera24 : Nuoto, finali regionali: 12 medaglie per la Rari Nantes Imperia - fedecaccy : Comunque sto fatto che stanno facendo le finali la mattina non mi convince molto.quando nuotavo io, nelle gare regi… -