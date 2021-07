Finali nuoto, terza giornata in tv: data, orario e diretta streaming, Tokyo 2020 (Di martedì 27 luglio 2021) I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 continuano a regalare emozioni ed a mettere in palio medaglie. Dopo la nottata piena di successi per i colori azzurri, è nuovamente tempo di scendere in acqua. Nella giornata di gare di martedì 27 luglio verranno disputate anche le Finali delle gare di nuoto che andranno in scena a partire dalle ore 3:30 italiane (10:30 in Giappone) fino alle 6:10 circa (13:10 a Tokyo). Tutte le gare, come sempre, riceveranno una completa copertura televisiva su Discovery+ ed Eurosport Player, ma saranno trasmesse anche su Eurosport 1 ed Eurosport 2 su Dazn e in chiaro su ... Leggi su sportface (Di martedì 27 luglio 2021) I Giochi Olimpici dicontinuano a regalare emozioni ed a mettere in palio medaglie. Dopo la nottata piena di successi per i colori azzurri, è nuovamente tempo di scendere in acqua. Nelladi gare di martedì 27 luglio verranno disputate anche ledelle gare diche andranno in scena a partire dalle ore 3:30 italiane (10:30 in Giappone) fino alle 6:10 circa (13:10 a). Tutte le gare, come sempre, riceveranno una completa copertura televisiva su Discovery+ ed Eurosport Player, ma saranno trasmesse anche su Eurosport 1 ed Eurosport 2 su Dazn e in chiaro su ...

Advertising

fattoquotidiano : Tutti gli azzurri in gara e le chance di medaglie per l'Italia nelle gare in programma il 27 luglio a #Tokyo2020 - sportface2016 : #swimming #giochiolimpici #Tokyo2020 | #Nuoto, oggi in tv le finali della terza giornata: ecco come vedere le gare - exsterminate_ : vado a dormire che stanotte ho la sveglia alle 3 ?? solo per voi Nicola e Lupo, solo per voi (e anche per le finali di nuoto ma shh) - mart1naaa_ : Pronta all’ennesima nottata sveglia solo per seguire semi e finali di nuoto. Qualcuno mi dia dei nuovi occhi che no… - roxmjo : Da domani torno al doppio lavoro eppure eccomi qui con la sveglia alle 03:25 per guardarmi le finali e semifinali di nuoto -